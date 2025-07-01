В США медведи взломали дом женщины, пережившей 11 ограблений

В Калифорнии медведи проникли внутрь дома женщины, пережившей до этого 11 краж со взломом. Об этом сообщило агентство AP News .

По данным агентства, дом американки находится в районе Лавлок, к северу от города Магалия. Он был сильно поврежден, поэтому медведи и смогли в него залезть.

Как сообщили в окружной прокуратуре округа Бьютт, домовладелицу грабили, начиная с апреля 2024 года. Из-за этого она была вынуждена переехать. В пустующий дом смогли проникнуть медведи, устроившие в нем погром. Это усугубило финансовые потери американки.

Правоохранители уже предъявили обвинения в краже со взломом 11 подозреваемым. Предварительно установлены личности еще пяти правонарушителей, в отношении которых уже ведется расследование.

Агентство уточнило, что 10 подозреваемых являются жителями Магалии, а один — из соседнего Парадайса.

Ранее в США небольшая домашняя собака защитила жилище от медведя, пытающегося пробраться в дом.