Американец рассказал о загробном мире после пересадки чужого лица

People: житель США с пересаженным лицом поделился видениями во время комы

Житель Нью-Джерси Джо Димео перенес операцию по трансплантации лица и обеих рук после аварии. Мужчина поделился воспоминаниями о видениях, которые были во время комы, сообщило People.

В 2018 году Димео попал в ДТП, когда уснул за рулем. Его автомобиль съехал с шоссе и загорелся. Молодой человек не смог выбраться из огня. С сильными ожогами он провел в коме три месяца. Через два года ему пересадили лицо и руки 48-летнего мужчины.

По словам Димео, будучи в бессознательном состоянии, он продолжал слышать людей. Также американец чувствовал боль, когда ему меняли бинты.

В коме Джо казалось, что он ходил гулять с собакой, которой не стало задолго за той аварии.

«Я предполагаю, что это и есть загробная жизнь, просто я выгуливаю свою собаку на бесконечном холме», — добавил он.

Ранее ученые в Нидерландах нашли доказательства существования загробной жизни. Они пришли к выводу, что душа человека способна выходить из тела.