Садальский назвал Кадышеву куклой на чайнике

Садальский заявил, что Кадышева произвела фурор в образе куклы на чайнике

Праздник выпускников «Алые паруса» прошел ярко, но музыкальная программа подкачала. Актер Станислав Садальский в своем Telegram-канале раскритиковал организаторов за приглашение Надежды Кадышевой на молодежное мероприятие.

Он заявил, что праздник получился действительно красивым, Санкт-Петербург утер нос Москве. При этом Садальский язвительно задался вопросом, кто же составлял репертуар, и раскритиковал выбор звезд.

«Фурор — у куклы на чайнике <…> с песней про грешную любовь с женатым мужчиной — шикарное напутствие для молодежи. Замерзшие ведущие, сморчок из КВН и полуголая дама прочитать по бумажке не смогла, на троечку», — заявил он.

Садальский сопроводил пост фотографией Кадышевой в пышном белом платье. Она выступила с единственным сыном, Григорием Костюком, которого разыскивают бывшие жены и кредиторы.

Праздник прошел на Дворцовой площади 28 июня, сообщил RT. Его провели Митя Хрусталев и Дарья Блохина. Кроме Кадышевой выступили Зара, Bearwolf, группы «5УТРА», The Hatters и другие музыканты.