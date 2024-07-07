Взрыв насосной станции Волгограда оставил воронку с пятиэтажный дом

РИА «Новости»: Поиск людей под завалами в Волгограде осложнило скопление газа

Поиск трех человек, которые могут быть под завалами насосной станции в Волгограде, осложнен тем, что под руинами мог скопиться газ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Под заваленными конструкциями станции мог скопиться газ, а также нет понимания, где именно находились люди. Здание уходило под землю на глубину с пятиэтажный дом», — указали в сообщении.

Днем 6 июля в Красноармейском районе на насосной станции произошел сильный взрыв. В результате происшествия обрушилась кровля здания. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Следственный комитет сообщал о двух погибших. Также, травмы получили три человека. Под завалами могут находиться еще трое пострадавших.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.