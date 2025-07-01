Россиян предупредили о всплесках жаркой погоды

Вильфанд: в Сибири и на Дальнем Востоке июль будет теплее нормы

В большинстве регионов России средняя температура в июле будет около нормы. Всплески жаркой погоды придут в европейскую часть страны во второй половине месяца, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Во второй декаде ожидается повышение температуры и всплески жаркой погоды. Такие показатели ожидаются практически на всем Урале, включая ЯНАО, ХМАО, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области», — сказал он.

Также температура выше нормы прогнозируется в Томской, Омской и Новосибирской областях и в Алтайском крае.

Кроме того, в регионах Дальнего Востока ожидается высокая температура, отличающаяся от нормы июля. Речь идет о Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, Приморском крае и Сахалине.

Ранее синоптик заявил, что один год из следующих пяти лет станет самым жарким в мире. Средняя температура на планете превысит 1,5 градуса.