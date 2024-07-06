При обрушении насосной станции в Волгограде погибли два человека

СК возбудил дело после гибели двух человек на насосной станции в Волгограде

Фото: Телеканал «360»

В Волгограде на обрушившейся насосной станции произошел взрыв. Его жертвами стали два человека, сообщили 360.ru в пресс-службе регионального главка СК.

«В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены. Точное количество пострадавших устанавливается», — подчеркнули в ведомстве.

Предварительной причиной случившегося в СК назвали нарушения, допущенные при сварке. По данным пресс-службы, после взрыва часть кровли здания рухнула.

Следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. На Изобильной улице, где расположена насосная станция работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Изначально в пресс-службе предприятия, которому принадлежит насосная станция, сообщили о трех пострадавших при обрушении конструкции. Очевидцы рассказали 360.ru, что стоящий неподалеку от места ЧП девятиэтажный дом затрясся, но устоял.

Перо вместо штыка. В Европе еще найдется место дипломатии

Германия закончила все. Главная трагедия Евро-2024

Миссия мира Виктора Орбана. Зачем премьер Венгрии встречался с Путиным

Двойное убийство в гостях. Кладовщица отравила коллег и похитила начальницу в Краснодаре

⛈️Никакого «Орхана». Холодный фронт перепутали с ураганом

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте