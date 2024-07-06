При обрушении насосной станции в Волгограде погибли два человека
СК возбудил дело после гибели двух человек на насосной станции в Волгограде
В Волгограде на обрушившейся насосной станции произошел взрыв. Его жертвами стали два человека, сообщили 360.ru в пресс-службе регионального главка СК.
«В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены. Точное количество пострадавших устанавливается», — подчеркнули в ведомстве.
Предварительной причиной случившегося в СК назвали нарушения, допущенные при сварке. По данным пресс-службы, после взрыва часть кровли здания рухнула.
Следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. На Изобильной улице, где расположена насосная станция работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Изначально в пресс-службе предприятия, которому принадлежит насосная станция, сообщили о трех пострадавших при обрушении конструкции. Очевидцы рассказали 360.ru, что стоящий неподалеку от места ЧП девятиэтажный дом затрясся, но устоял.