Юрист Свечников объяснил порядок оформления ДТП без ОСАГО у виновника

При отсутствии ОСАГО у одного из водителей аварию нужно оформлять с участием Госавтоинспекции. Европротокол в такой ситуации недоступен, сообщает RT .

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Владимир Свечников пояснил, что европротокол требует двух полисов. Постановление о штрафе 800 рублей по ч. 2 ст. 12.37 КоАП подтвердит отсутствие страховки.

Прямое возмещение также возможно только при наличии полисов у всех участников. Иначе ремонт оплачивает виновник по статьям 1064 и 1079 Гражданского кодекса России. Лимит 400 тыс. рублей и вычет за износ к такому иску не применяются. В 2017 году Конституционный суд закрепил право на ремонт по цене новых запчастей.

Свечников рекомендовал вызвать виновника на осмотр к независимому оценщику заказным письмом. Вместе с иском юрист посоветовал заявить арест машины или счетов ответчика, чтобы обеспечить исполнение решения.

Если автомобилем управлял знакомый собственника, специалист рекомендовал включить в иск обоих. По его словам, Верховный суд допускает их долевую ответственность в зависимости от степени вины.