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    Юрист Свечников объяснил порядок оформления ДТП без ОСАГО у виновника

    При отсутствии ОСАГО у одного из водителей аварию нужно оформлять с участием Госавтоинспекции. Европротокол в такой ситуации недоступен, сообщает RT.

    Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Владимир Свечников пояснил, что европротокол требует двух полисов. Постановление о штрафе 800 рублей по ч. 2 ст. 12.37 КоАП подтвердит отсутствие страховки.

    Прямое возмещение также возможно только при наличии полисов у всех участников. Иначе ремонт оплачивает виновник по статьям 1064 и 1079 Гражданского кодекса России. Лимит 400 тыс. рублей и вычет за износ к такому иску не применяются. В 2017 году Конституционный суд закрепил право на ремонт по цене новых запчастей.

    Свечников рекомендовал вызвать виновника на осмотр к независимому оценщику заказным письмом. Вместе с иском юрист посоветовал заявить арест машины или счетов ответчика, чтобы обеспечить исполнение решения.

    Если автомобилем управлял знакомый собственника, специалист рекомендовал включить в иск обоих. По его словам, Верховный суд допускает их долевую ответственность в зависимости от степени вины.

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