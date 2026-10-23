На Камчатке девушка с отцом чуть не утонули, пытаясь на машине переехать речку

На Камчатке девушка с отцом пытались переехать реку на машине, но чуть не утонули. Об этом 360.ru рассказала участница событий Людмила.

По ее словам, вместе с отцом Андреем они отправились на рыбалку. По пути туда переплыли реку по отливу, так как другого пути по прибрежной территории нет.

«Должны были вернуться до прилива. На глаз посмотрели, вроде он только начался, думали, что успеем. Но, к сожалению, не успели», — объяснила Людмила.

Девушка выпрыгнула и доплыла до берега сама. Отца забрали на лодке. Машину привязали к бую, чтобы ее не перевернуло волнами с моря.

После отлива автомобиль вытащили тягачом. Его просушили, и путешествие продолжилось. Бросить машину отец с дочерью не могли, потому что в ней находились все вещи и продукты.

Летом спасатели вытащили из реки съехавший в воду легковой автомобиль в Санкт-Петербурге.