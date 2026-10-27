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    Неизвестный толкнул женщину под автобус в центре Москвы

    Фото: РИА «Новости»

    Москвичка получила травму ноги из-за наезда автобуса, под который ее толкнули. Об этом сообщил источник 360.ru.

    ДТП произошло в центре города, рядом с домом №41 на улицае Большая Полянка.

    «Женщина 40 лет, получила травму ноги. Находится в сознании», — рассказал собеседник 360.ru.

    По словам пострадавшей, она попала под автобус, потому что ее толкнул неизвестный.

    Ранее житель Петербурга сбил на Peugeot 208 пешехода на Гражданском проспекте. Преступник скрылся с места ДТП, оставив пострадавшего. Водителя лишили водительских прав на два года и 10 месяцев. Петербуржец признал вину лишь частично.

    Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью и сопряженном с оставлением места аварии. В итоге подсудимого приговорили к трем годам колонии-поселения.

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