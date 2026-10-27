Неизвестный толкнул женщину под автобус в центре Москвы

Москвичка получила травму ноги из-за наезда автобуса, под который ее толкнули. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло в центре города, рядом с домом №41 на улицае Большая Полянка.

«Женщина 40 лет, получила травму ноги. Находится в сознании», — рассказал собеседник 360.ru.

По словам пострадавшей, она попала под автобус, потому что ее толкнул неизвестный.

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