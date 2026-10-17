В Чехии на глазах у жителей взорвали две 355-метровые радиомачты

В городе Либлица строители снесли две самые высокие радиомачты страны. Об этом сообщило общественное телевидение Чехии .

Радиомачты около полувека считались самой высокой конструкцией республики. За тем, как демонтируют конструкции, наблюдали сотни людей. Снос превратился в целое шоу, ради которого граждане приезжали с разных населенных пунктов.

Многие жители принесли с собой бинокли и наблюдали за происходящим вместе с детьми.

Радиомачты в Либлице возвели в 1970-х годах, конструкции считались одними из самых мощных радиовещательных сооружений Центральной Европы.

Ранее на побережье Сицилии обрушились два водяных смерча. В результате повреждения получила школа в Марсале, пострадали пять взрослых и шесть детей.

Всего в Италии из-за смерчей травмы получили по меньшей мере 11 человек. В городе Петрозино из-за штормового ветра снесло машину в овраг. Спасатели извлекли из автомобиля двух человек, их госпитализировали.