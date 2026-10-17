В Чехии на глазах у жителей взорвали две 355-метровые радиомачты
В городе Либлица строители снесли две самые высокие радиомачты страны. Об этом сообщило общественное телевидение Чехии.
Радиомачты около полувека считались самой высокой конструкцией республики. За тем, как демонтируют конструкции, наблюдали сотни людей. Снос превратился в целое шоу, ради которого граждане приезжали с разных населенных пунктов.
Многие жители принесли с собой бинокли и наблюдали за происходящим вместе с детьми.
Радиомачты в Либлице возвели в 1970-х годах, конструкции считались одними из самых мощных радиовещательных сооружений Центральной Европы.
Ранее на побережье Сицилии обрушились два водяных смерча. В результате повреждения получила школа в Марсале, пострадали пять взрослых и шесть детей.
Всего в Италии из-за смерчей травмы получили по меньшей мере 11 человек. В городе Петрозино из-за штормового ветра снесло машину в овраг. Спасатели извлекли из автомобиля двух человек, их госпитализировали.