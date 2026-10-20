В Анучинском округе Приморского края частично обрушился мост на автодороге

В Анучинском округе Приморского края произошло частичное обрушение моста на трассе Корниловка — Шекляево. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«На пятом километре автомобильной дороги Корниловка — Шекляево Анучинского муниципального округа произошло частичное обрушение плит мостового сооружения», — заявили в ведомстве.

На место выехал прокурор Анучинского района. По факту случившегося организовали проверку, по которой проверят соблюдение требований закона о содержании и эксплуатации моста.

Ремонтные работы и обеспечение транспортной доступности находятся на контроле у ведомства.

Ранее надземный пешеходный переход обрушился в Татарстане. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru. В ролике видно, что под переходом проезжал грузовик с поднятым кузовом, который задел конструкцию.