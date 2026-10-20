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    В Анучинском округе Приморского края частично обрушился мост на автодороге

    Фото: РИА «Новости»

    В Анучинском округе Приморского края произошло частичное обрушение моста на трассе Корниловка — Шекляево. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

    «На пятом километре автомобильной дороги Корниловка — Шекляево Анучинского муниципального округа произошло частичное обрушение плит мостового сооружения», — заявили в ведомстве.

    На место выехал прокурор Анучинского района. По факту случившегося организовали проверку, по которой проверят соблюдение требований закона о содержании и эксплуатации моста.

    Ремонтные работы и обеспечение транспортной доступности находятся на контроле у ведомства.

    Ранее надземный пешеходный переход обрушился в Татарстане. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru. В ролике видно, что под переходом проезжал грузовик с поднятым кузовом, который задел конструкцию.

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