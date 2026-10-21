С севшего на мель теплохода в Якутии доставили 128 пассажиров

С севшего на мель пассажирского теплохода «Московский-11» на реке Лене на берег доставили 128 пассажиров. Об этом сообщил телеграм-канал Службы спасения Якутии.

«Завершилась спасательная работа с участием теплохода «Московский-11», севшего на мель. Судно освободилось и пришвартовалось к берегу 203-го микрорайона Якутска», — заявили в сообщении.

Всех пассажиров (128 человек, включая 40 детей) вывезли с борта на судах на воздушной подушке, сделавших в сумме 13 рейсов. В операции задействовали одну единицу техники от ГИМС и три судна, предоставленных частными лицами.

В спасработах участвуют сотрудники Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) и других ведомств. Ситуацию контролирует Министерство по делам гражданской обороны и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.