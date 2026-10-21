Спасатели нашли тела двух инженеров после атаки ВСУ на Луганскую телефонную компанию
Пасечник: два инженера погибли при атаке ВСУ на Луганскую телефонную компанию
Во время украинской атаки на здание, где расположена Луганская телефонная компания, погибли два инженера. Как сообщил глава региона Леонид Пасечник, их тела нашли спасатели.
На месте ЧП работают профильные специалисты и представители экстренных служб.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, сил пережить это горе», — прокомментировал глава ЛНР.
О массированном ударе ВСУ по зданию телефонной компании стало известно утром 21 октября. Во время атаки работала дежурная смена. Некоторые сотрудники успели выбежать из помещения.
Всего минувшей ночью сбили 373 украинских БПЛА над территорией России.
Читайте также