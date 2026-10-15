В Петербурге нашли расчлененное тело, разложенное по сумкам

Следком сообщил о найденном в Петербурге расчлененном теле

В Санкт-Петербурге нашли расчлененное тело неизвестного. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба Следкома северной столицы.

«Днем 15 октября 2026 года на берегу Лиговского канала и в русле канала на территории Кировского района Санкт-Петербурга обнаружены останки неустановленного человека, помещенные в сумку и пакеты», — отметили правоохранители.

Следователь и криминалист исследуют место происшествия, выясняю обстоятельства преступления.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в Оренбурге нашли зарезанной медсестру, пропавшую за несколько дней до этого. В убийстве заподозрили коллегу жертвы.