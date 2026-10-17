В Армении пропала 66-летняя россиянка

Пропавшая в Ереване 66-летняя гражданка России Светлана Фрайжи покинула Армению через пограничный пункт пропуска «Баграташен» на границе с Грузией. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян.

Выяснить это удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий, организованных после сообщения о ее исчезновении.

Ранее дочь женщины Елена Фрайжи рассказала Sputnik Армения, что ее мать приехала в Ереван 10 октября на автобусе из России. На следующий день она должна была вылететь в Париж, однако на самолет так и не села.

Последний раз Светлану видели 14 октября. После этого родственники забеспокоились о ее местонахождении и обратились за помощью.

Ранее, 6 октября, стало известно о поисках другого пропавшего россиянина — 17-летнего Данилы Горбунова на тайском острове Пхукет. Позже подростка нашли в больнице, он находился в коме.