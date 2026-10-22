В Калининградской области нашли тело четырехлетнего мальчика в колодце

В Калининградской области завели дело после обнаружения тела ребенка в колодце

В поселке Соболево Черняховского района Калининградской области погиб четырехлетний мальчик. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Вечером 20 октября бабушка ребенка обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, мальчик на некоторое время остался без присмотра во дворе дома, после чего исчез.

Полицейские обнаружили тело ребенка в заполненном водой заброшенном колодце неподалеку от поселка. Следователи осмотрели место происшествия и не нашли на теле видимых повреждений.

Источник 360.ru сообщил, что, по словам бабушки, отклонений в развитии у ребенка не было.

Чтобы установить причину гибели мальчика, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следователи допрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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