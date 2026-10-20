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    В Архангельской области нашли тело мужчины, которого растерзал медведь

    Фото: РИА «Новости»

    Житель поселка Пинега Архангельской области растерзал медведь. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

    По предварительным данным, 49-летний мужчина 18 октября ушел в лес собирать ягоды. С собой он взял ружье, но, судя по всему, применить его не успел.

    Тело со следами нападения медведя обнаружили 20 октября.

    Следователи возбудили уголовное дело, устанавливают обстоятельства произошедшего и причину смерти мужчины. Как сообщил источник 360.ru, Александр Г. скончался в минувшие выходные от ран, нанесенных зверем, вблизи поселка Пинега.

    Правоохранители призвали граждан воздержаться от походов в лес из-за риска встречи с дикими животными.

    Ранее в Югре в дом 83-летней пенсионерки забрался медведь. Женщина вызвала полицию. Правоохранители застрелили зверя, который уже вылез из помещения и бегал по поселку.

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