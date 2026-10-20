В Архангельской области нашли тело мужчины, которого растерзал медведь
Житель поселка Пинега Архангельской области растерзал медведь. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
По предварительным данным, 49-летний мужчина 18 октября ушел в лес собирать ягоды. С собой он взял ружье, но, судя по всему, применить его не успел.
Тело со следами нападения медведя обнаружили 20 октября.
Следователи возбудили уголовное дело, устанавливают обстоятельства произошедшего и причину смерти мужчины. Как сообщил источник 360.ru, Александр Г. скончался в минувшие выходные от ран, нанесенных зверем, вблизи поселка Пинега.
Правоохранители призвали граждан воздержаться от походов в лес из-за риска встречи с дикими животными.
Ранее в Югре в дом 83-летней пенсионерки забрался медведь. Женщина вызвала полицию. Правоохранители застрелили зверя, который уже вылез из помещения и бегал по поселку.