Пропавшего в красноярской тундре фермера нашли живым спустя 10 дней

Отец троих детей пропал, когда отправился на моторной лодке по реке Хете на свою оленеводческую ферму. Как рассказала его сестра, в пути он встретил ледяной затор, поэтому и не смог пройти дальше по реке. Вернуться тоже не получилось.

Мужчина причалил к берегу и пошел по тундре. Больше недели он укрывался в пустующей охотничьей избушке, на которую наткнулся в дороге, ожидая помощь. При этом у фермера не было ни припасов, ни связи. Когда его нашли, то эвакуировали вертолетом. Сейчас он уже дома.

«С ним все хорошо, его состояние удовлетворительное. Сейчас он спит, набирается сил. Натерпелся он, конечно. <…> Он ждал и надеялся, что спасатели быстро его найдут. Все это время он был совсем один, а вокруг тундра и застывшая река», — сказала женщина.

Ранее в Красноярском крае нашли тело мужчины, пропавшего накануне в районе горы Тараски.