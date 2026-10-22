Появились подробности жестокой расправы тюменца над бывшей женой

Убийство 56-летней жительницы Тюмени, тело которой с огнестрельными ранениями нашли закопанным в бочке с кислотой, раскрыто. Полиция вышла на ее бывшего мужа. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мужчине 52 года, он дважды судим, живет в Тюмени и работает директором компании. По версии следствия, 20 октября с 01:30 до 01:45 подозреваемый у подъезда на Олимпийской улице расстрелял бывшую жену из охотничьего карабина. Женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Тело женщины Тело женщины нашли закопанным в лесу у села Бухтал Нижнетавдинского района. Преступник сложил его в бочку и залил серной кислотой.