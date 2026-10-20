Пропавший близ горы Тараски в Красноярском крае мужчина погиб

В лесу нашли тело 45-летнего мужчины, пропавшего накануне в районе горы Тараски Минусинского округа. Об этом сообщило местное поисково-спасательное отделение .

Тело обнаружили спасатели и передали его полиции для выяснения всех обстоятельств. Правоохранители отметили, что мужчина ушел в лес и перестал выходить на связь.

Ранее в Екатеринбурге после проигрыша на турнире пропала 12-летняя шахматистка. Девочка ушла на улицу без денег и верхней одежды, поссорившись с матерью.

Позже ребенка благополучно нашли. Оказалось, что местная семейная пара пустила школьницу переночевать, а утром отвезла в полицию.