Два новых случая заражения вирусом оспы обезьян зарегистрировали в Санкт-Петербурге. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба областного главка Роспотребнадзора.

Заразились двое мужчин. Они недавно вернулись из Таиланда. Туристы почувствовали себя плохо и обратились в больницу, анализы подтвердили наличие опасного вируса.

Мужчин переправили в отдельный стационар. Их изолировали от других больных. Состояние зараженных медики оценили как удовлетворительное и не опасное для жизни.

В работу по эпидемиологическому расследованию включились специалисты Роспотребнадзора. Они уже провели весь необходимый комплекс противоинфекционных мер.

Удалось выяснить и тех, с кем успели до госпитализации пообщаться зараженные путешественники. За ними начали наблюдать врачи. В надзорном ведомстве уверили, что распространения оспы обезьян в Петербурге можно не опасаться.

Сама оспа обезьян представляет собой редкое инфекционное заболевание. Вызывает его родственный обычной оспе вирус. Как правило, у заразившегося поднимается высокая температура, а на коже появляется сыпь.

Это уже не первое выявление оспы обезьян у жителей Петербурга за осень 2026 года. В октябре с той же инфекцией госпитализировали пять человек. Все выжили.