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    Прохожего придавило упавшим из-за сильного ветра листом кровли в Махачкале

    прокуратура Республики Дагестан
    Фото: прокуратура Республики Дагестан

    Сорвавшийся металлический лист с кровли упал на прохожего в Советском районе Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.

    Профлист снесло с крыши многоэтажного дома сильным ветром. Надзорное ведомство установит обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению строительных правил и норм.

    На размещенном в сети видео с крыши слетели три металлических листа, один из них придавил идущего по улице мужчину. Подбежавшие прохожие вытащили пострадавшего, подняться он не пытался. В каком он состоянии, пока неизвестно.

    Также упавшая кровля повредила несколько стоявших рядом автомобилей. В других частях города из-за ветра также пострадали машины.

    Ранее в Красноярском крае на трассу около смотровой площадки «Царь-рыба»сошел оползень. Никто не пострадал.

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