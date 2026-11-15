Прохожего придавило упавшим из-за сильного ветра листом кровли в Махачкале

Сорвавшийся металлический лист с кровли упал на прохожего в Советском районе Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Профлист снесло с крыши многоэтажного дома сильным ветром. Надзорное ведомство установит обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению строительных правил и норм.

На размещенном в сети видео с крыши слетели три металлических листа, один из них придавил идущего по улице мужчину. Подбежавшие прохожие вытащили пострадавшего, подняться он не пытался. В каком он состоянии, пока неизвестно.

Также упавшая кровля повредила несколько стоявших рядом автомобилей. В других частях города из-за ветра также пострадали машины.

Ранее в Красноярском крае на трассу около смотровой площадки «Царь-рыба»сошел оползень. Никто не пострадал.