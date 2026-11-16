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    Следователи раскрыли пугающую деталь в исчезновении Усольцевых

    В СК объяснили, что случилось перед пропажей Усольцевых в тайге

    Фото: РИА «Новости»

    Семья Усольцевых уходила в горы при хорошей погоде. Однако к вечеру ситуация могла измениться, рассказала РИА «Новости» представительница главка Следственного комитета России Яна Сырымбетова.

    Следователь обратила внимание прессы на видео, которое сняли в той же местности туристы. К вечеру небо над тайгой в подножья гор затянуло облаками.

    Кроме того, местным жителям другие путешественники рассказали, что при спуске с горы начался дождь. Сырымбетова предположила, что Усольцевы не приняли во внимание капризную погоду в этой местности и ушли на прогулку в лес.

    Попасть в густой туман они могли уже на обратном пути. Возможно, сориентироваться Усольцевы просто не сумели.

    Семья вышла на маршрут от поселка Кутурчин к горе Буратинка. Этот район Восточного Саяна отличается сложным рельефом и резкими перепадами температур в осенний период.

    Усольцевых ищут уже больше года. В ноябре 2026-го следователи начали искать свидетелей пропажи семьи через мобильных операторов.

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