Следователи раскрыли пугающую деталь в исчезновении Усольцевых
В СК объяснили, что случилось перед пропажей Усольцевых в тайге
Семья Усольцевых уходила в горы при хорошей погоде. Однако к вечеру ситуация могла измениться, рассказала РИА «Новости» представительница главка Следственного комитета России Яна Сырымбетова.
Следователь обратила внимание прессы на видео, которое сняли в той же местности туристы. К вечеру небо над тайгой в подножья гор затянуло облаками.
Кроме того, местным жителям другие путешественники рассказали, что при спуске с горы начался дождь. Сырымбетова предположила, что Усольцевы не приняли во внимание капризную погоду в этой местности и ушли на прогулку в лес.
Попасть в густой туман они могли уже на обратном пути. Возможно, сориентироваться Усольцевы просто не сумели.
Семья вышла на маршрут от поселка Кутурчин к горе Буратинка. Этот район Восточного Саяна отличается сложным рельефом и резкими перепадами температур в осенний период.
Усольцевых ищут уже больше года. В ноябре 2026-го следователи начали искать свидетелей пропажи семьи через мобильных операторов.