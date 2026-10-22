Водителям напомнили, кто виновен в ДТП со сбитой дверью на парковке
Виновником аварии со сбитой дверью на парковке чаще всего признают того, кто ее открыл, не убедившись в безопасности. Об этом сообщил сайт URA.RU.
Согласно пункту 12.7 ПДД, открывать дверь машины запрещено, если это создает помехи другим участникам движения. За нарушение по статье 12.19 КоАП РФ грозит предупреждение или штраф 500 рублей, а также обязанность оплатить ремонт пострадавшего автомобиля. При наличии полиса ОСАГО ущерб покроет страховая компания.
Ответственность распределяется иначе, если дверь распахнул пассажир: тогда возмещать убытки придется ему. Кроме того, виновным могут признать проезжавшего водителя, если доказано, что дверь была открыта заранее и долго стояла нараспашку — в такой ситуации он обязан был объехать препятствие.