Водителям напомнили, кто виновен в ДТП со сбитой дверью на парковке

Виновником аварии со сбитой дверью на парковке чаще всего признают того, кто ее открыл, не убедившись в безопасности. Об этом сообщил сайт URA.RU .

Согласно пункту 12.7 ПДД, открывать дверь машины запрещено, если это создает помехи другим участникам движения. За нарушение по статье 12.19 КоАП РФ грозит предупреждение или штраф 500 рублей, а также обязанность оплатить ремонт пострадавшего автомобиля. При наличии полиса ОСАГО ущерб покроет страховая компания.

Ответственность распределяется иначе, если дверь распахнул пассажир: тогда возмещать убытки придется ему. Кроме того, виновным могут признать проезжавшего водителя, если доказано, что дверь была открыта заранее и долго стояла нараспашку — в такой ситуации он обязан был объехать препятствие.