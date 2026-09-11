Жертвами ДТП с автобусом в Швейцарии стали пять человек
В Швейцарии пять человек погибли при опрокидывании туристического автобуса
Пять человек погибли, еще 40 пострадали при аварии с туристическим автобусом в кантоне Граубюнден на востоке Швейцарии. Об этом сообщило издание 40minuten.
ДТП произошло вечером 10 сентября на трассе Энгадинштрассе между Цернецем и Сушем. Двухэтажный автобус попал в ограждение на участке, где проводились дорожные работы, после чего съехал с дороги и опрокинулся. Другие транспортные средства в аварии не участвовали.
Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще семеро получили травмы средней степени тяжести. Состояние остальных 30 пассажиров оценивается как легкое. Полиция устанавливает личности погибших и связывается с их родственниками.
На борту находились 45 граждан Нидерландов. Автобус принадлежал нидерландскому туроператору Oad. В понедельник группа отправилась из Нидерландов для отдыха в Австрии, а в четверг приехала в Швейцарию на однодневную экскурсию.
По предварительной информации, водитель мог резко изменить направление движения из-за камней на дороге. Официальные причины аварии устанавливает следствие при участии прокуратуры кантона.
Днем ранее автобус с детьми попал в аварию в Хабаровске.