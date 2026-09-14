В Бразилии загорелся самолет с певцом Реем Вакуэрте

Журналист Лима: в Бразилии загорелся самолет с известным певцом на борту

Самолет, на борту которого находился известный бразильский певец Рей Вакуэрте, загорелся после жесткой посадки в городе Парельяс. Об этом сообщила журналистка Глаусия Лима на своем сайте .

Бизнес-джет Cessna 550 Bravo с артистом и его командой не смог остановиться после приземления и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, добавил портал Novo Noticias. После жесткого касания с землей оба двигателя воспламенились.

На борту находились восемь человек, включая двух пилотов. Все они успели покинуть самолет до того, как огонь распространился по салону. Некоторые пассажиры получили легкие ссадины, серьезных травм удалось избежать.

По предварительным данным, самолет сел примерно в середине полосы. Вовремя затормозить экипажу помешали технические неполадки.

Ранее в Венгрии 24-летний пьяный пилот угнал легкомоторный самолет Cessna. После взлета он взял курс на Пакш — город, где расположена единственная в стране атомная электростанция.