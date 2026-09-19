Четверо детей из лагеря на Сахалине попали в больницу с отравлением

С признаками отравления из детского лагеря «Юбилейный» на Сахалине отправили шестерых воспитанников, четверо из них попали в больницу. Об этом сообщило Минообразования Сахалинской области в мессенджере «Макс» .

Дети пожаловались на боли в животе после ужина в пятницу. У них наблюдалась слабость и тошнота. Организаторы вызвали скорую, в инфекционное отделение доставили шестерых воспитанников.

«Двоих детей позже забрали родители, четыре ребенка остаются в инфекционном отделении. Состояние у них удовлетворительное, интоксикация снята», — отметили в сообщении.

Столовую в лагере закрыли, там работают специалисты Роспотребнадзора. Прокуратура начала проверку.

В Саратовской области семья насмерть отравилась колбасой. Женщина и двое несовершеннолетних детей скончались в больнице, третий ребенок выжил. Причиной смерти стало пищевое отравление.