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    Два туриста пропали в ущелье в Кабардино-Балкарии

    Serguei Fomine/Russian Look
    Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com

    В Кабардино-Балкарии спасатели продолжают поиски двух туристов, пропавших в воскресенье, 20 сентября, в ущелье Безенги на горе Дыхтау. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

    В ведомстве отметили, что информация о потере связи с двумя туристами поступила к ним в воскресенье от альплагеря Безенги. На место сразу выдвинулись трое спасателей. Пока поиски не дали результатов.

    «По состоянию на 19:30 21 сентября 2026 г. поисково-спасательные работы продолжаются безуспешно», — уточнили в республиканском МЧС.

    В ведомстве добавили, что во вторник планируют возобновить поисково-спасательные работы. К операции привлекут ведомственный вертолет Ми-8.

    Ранее в Черкесском районе республики в горах нашли тело 57-летнего туриста. Сотрудники МЧС обнаружили его в глубокой расщелине.