В Киеве сгорел склад с реквизитом и костюмами студии «Квартал 95»

В Киеве сгорел склад с реквизитом студии «Квартал 95», одним из основателей которой был президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В помещении хранились декорации и костюмы, скопившиеся за двадцатилетнюю историю труппы. Большая часть реквизита сгорела, в том числе одежда, в которой выступал Зеленский.

Киевское управление украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям распространило видео, на котором показано горящее строение.

Студию «Квартал 95» основали в 2003 году участники команды КВН «95-й квартал». Труппа проводила концерты и телешоу, снимала фильмы и сериалы.

Ранее бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что при Зеленском выходцы из шоу «Квартал 95» объезжали министерства и требовали передать под их контроль крупные государственные предприятия. По ее словам, в правительстве процветает коррупция.