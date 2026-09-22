Спасатели сообщили о ликвидации открытого горения в ТЦ в Стерлитамаке

Открытое горение в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке ликвидировали. Об этом 360.ru сообщили в МЧС.

Пожар разгорелся на втором этаже здания на улице Коммунистической днем 22 сентября. Погибли четыре человека, еще четверо получили травмы. Пострадавших отправили в медучреждения.

Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. После завершения осмотра специалисты проведут комплекс судебных экспертиз, чтобы установить причины возгорания и смерти людей.

К тушению пожара привлекли 47 спасателей и 16 единиц техники. Спасатели продолжают разбирать конструкции.