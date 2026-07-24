На западе США разбился гидроплан
Гидроплан с пассажирами рухнул у побережья штата Вашингтон. Об этом со ссылкой на газету Seattle Times сообщил KIRO 7.
Обошлось без жертв - все 11 человек на борту гидроплана выжили, четырех пострадавших доставили в медучреждения.
Самолет вылетел с гидроаэродрома и планировал сесть в гавани Рош-Харбор.
Газета San Juan Journal отметила, что на борту находились 10 пассажиров и пилот. После крушения их всех нашли.
Ранее в Чехии разбился военный вертолет Venom. Борт потерпел крушение в районе авиабазы Намешть-над-Ославой, один человек погиб. Армия Чешской Республики подтвердила, что всего на борту находились пятеро.