На западе США разбился гидроплан

Гидроплан с пассажирами рухнул у побережья штата Вашингтон. Об этом со ссылкой на газету Seattle Times сообщил KIRO 7 .

Обошлось без жертв - все 11 человек на борту гидроплана выжили, четырех пострадавших доставили в медучреждения.

Самолет вылетел с гидроаэродрома и планировал сесть в гавани Рош-Харбор.

Газета San Juan Journal отметила, что на борту находились 10 пассажиров и пилот. После крушения их всех нашли.

Ранее в Чехии разбился военный вертолет Venom. Борт потерпел крушение в районе авиабазы Намешть-над-Ославой, один человек погиб. Армия Чешской Республики подтвердила, что всего на борту находились пятеро.