Пилот-любитель из Австрии разбился в самолете, передав привет дочери

Воскресный полет на легкомоторном самолете австрийского пилота-любителя обернулся смертельной аварией на глазах у его дочери, которая наблюдала за любимым хобби отца. Об этом сообщила газета Bild .

По данным издания, крушение пилот потерпел во время пролета над городом Лендорф. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, потому что решил помахать рукой дочери, которая стояла внизу.

Самолет упал всего в нескольких сотнях метра от дома. На помощь пилоту бросилась его супруга — профессиональный врач, но реанимировать его она не смогла.

Обломки упавшего самолета разбросало по большой площади. Прибывшие на место специалисты установили, что разбившийся борт имел систему безопасности, обеспечивающую сохранение жизни пилота даже при крушении. Но по неизвестной причине владелец ее не запустил.

