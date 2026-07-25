В Германии легкомоторный самолет рухнул на жилой дом

В Гандеркезее на северо-западе Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, 25 июля около 11:00 (12:00 по московскому времени) воздушное судно рухнуло на чердак жилого здания. В результате погиб мужчина, его личность пока не установлена. Поиски второго человека, который, предположительно, находился на борту, продолжаются.

Спасатели не заметили внутри дома других людей, однако полностью обследовать строение невозможно — оно находится под угрозой обрушения. Семья, проживавшая в этом доме, в момент катастрофы отсутствовала. Других пострадавших нет.

На месте работают пожарные, причина крушения пока не установлена. Воздушное сообщение на аэродроме Гандеркезее приостановлено, на улице отключили электричество.

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