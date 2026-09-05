Истребитель F-4 Phantom ВВС Греции потерпел крушение на авиашоу, пилоты погибли

Многоцелевой истребитель F-4 Phantom ВВС Греции разбился во время показательных выступлений неподалеку от города Танагра. Об этом сообщило местное издание Kathimerini .

Авария произошла спустя считаные минуты после взлета боевой машины. Истребитель поднимали в небо в рамках авиасалона Athens Flying Week.

Пилоты не стали катапультироваться, F-4 Phantom падал прямо на зрительские трибуны. За ними начинались уже густонаселенные кварталы. Летчики предпочли увести тяжелую машину в сторону и только после этого активировали систему.

Спасатели обнаружили обоих летчиков без сознания на некотором отдалении от места падения обломков. Их госпитализировали, однако спасти мужчин не удалось.

При падении фрагменты истребителя задели местное промышленное предприятие. Начался пожар, он быстро перекинулся на ближайший лес. Власти объявили режим повышенной готовности для населения и задействовали экстренную систему оповещения.

К ликвидации возгорания привлекли 115 пожарных и 36 единиц спецтехники, в небо подняли авиационную группировку из девяти самолетов и четырех вертолетов.

Из-за распространения огня полиция временно перекрыла движение на участке автомагистрали Афины — Ламия. Министр обороны Греции Никос Дендиас срочно прервал запланированную программу и вылетел в столицу.

В августе 2026 года истребитель F-16 разбился во время тренировочного полета в Турции.