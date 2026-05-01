Вертолет опрокинулся при взлете в Коми, пострадали 10 человек

Частный пассажирский вертолет МИ-8Т завалился на бок во время взлета в Усинске. В результате пострадали 10 человек, сообщила пресс-служба МЧС в Коми.

Всего в вертолете находились 24 человека. Транспорт должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На место прибыли подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона, причины ЧП устанавливаются.

В связи со случившимся начала проводить проверку Северо-Западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, около 15:45 вертолет авиакомпании „Ельцовка“ совершил жесткую посадку в черте города Усинска», — отметили в ведомстве.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Ранее вертолет Ка-226 разбился в Дагестане. Он летел из Кизляра на базу отдыха «Терек». Экспертиза подтвердила, что крушение произошло из-за ошибки пилота — он превысил посадочную скорость, отчего передние стойки шасси выкатились за пределы площадки и повисли в воздухе.