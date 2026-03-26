Пилот Ка-226, разбившегося в Дагестане в ноябре, не умел управлять вертолетом

Вертолет Ка-226 Кизлярского электромеханического завода потерпел крушение в Дагестане в ноябре прошлого года из-за того, что пилот не умел им управлять. К такому выводу пришли специалисты Межгосударственного авиационного комитета, опубликовав отчет о расследовании авиакатастрофы.

Проверка установила, что пилот работал на предприятии инженером и управлял самолетами Су-24, L-410, Ан-2 и другими, но никогда не садился за штурвал вертолета. Отдельно МАК отметил недочет в воздушном законодательстве — по нему частные собственники вертолетов не обязаны предоставлять действующее свидетельство пилота гражданской авиации.

В этот день вертолет летел из Кизляра на базу отдыха «Терек». При приземлении пилот превысил посадочную скорость, в результате передние стойки шасси выкатились за пределы площадки и повисли в воздухе. Он ушел на второй круг, но при приземлении ударился килем о площадку. Пилот снова попытался подняться в небо, однако вертолет начал разрушаться в воздухе, упал и загорелся.

На борту разбившейся машины находились шестеро пассажиров — сотрудники предприятия — и пилот. Пять человек погибли. Возбуждено уголовное дело.

