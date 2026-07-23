В Чехии разбился военный вертолет, один человек погиб

ČTK: в Чехии разбился военный вертолет с пятью людьми, один погиб

Военный вертолет с пятью людьми на борту разбился в районе авиабазы Намешть-над-Ославой в Чехии. Об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на Армию Чешской Республики.

«На 22-й базе ВВС в Намешти-над-Ославой потерпел крушение вертолет Venom, — написали в сообщении.

На месте крушения работают спасатели. Один человек погиб, о судьбе остальных сообщат позже.

Ранее в Подмосковье потерпел аварию на взлете учебно-боевой самолет. Пилот катапультировался, угрозы его жизни нет.

Самолет упал в безлюдной местности и не вызвал разрушений на земле. Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительная причина аварии — техническая неисправность.