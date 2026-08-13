Ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в Техасе

Ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в окрестностях военной базы Форт-Худ. Погибли два человека. Об этом сообщил телеканал ABC News .

Командование Сухопутными войсками армии США объявило о крушении вертолета AH-64 Apache в техасском городе Саладо. Он дислоцировался на военной базе Форт-Худ, находящейся неподалеку.

«На месте происшествия активно работают местные экстренные службы, а также военные спасатели и представители правоохранительных органов», — объявила пресс-служба FORSCOM.

Представитель офиса шерифа округа Белл сообщил журналистам, что вертолет потерпел крушение после полудня, погибли два человека. Ни здания, ни другие сооружения не пострадали, но возникло неуправляемое возгорание травы.

Ранее в Турции разбился истребитель F-16. Пилот спасся, успев катапультироваться.