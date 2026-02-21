Появились кадры с места жесткой посадки вертолета на Ямале

Сегодня утром при вылете из поселка Панаевск Ми-8 совершил вынужденную посадку, сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК. Все пассажиры и члены экипажа живы, у них не выявили серьезных травм . Предварительно, вертолет мог совершить жесткую посадку из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.

Борт получил серьезные повреждения: у него помяло лопасти и оторвало хвостовую часть. Новоуренгойская транспортная прокуратура следит за расследованием происшествия.

Ранее вертолет с сотрудницами СК и МВД разбился в Амурской области. Росавиация классифицировала крушение как катастрофу. По данным источника 360.ru, у вертолета не было разрешения на полет.