В Турции разбился истребитель F-16, вылетевший с 9-й главной авиабазы в городе Балыкесир. Пилот погиб, сообщило в соцсети X турецкое оборонное ведомство.

Истребитель рухнул после вылета с авиабазы. Крушение произошло около 00:50.

В оборонном ведомстве страны сообщили, что пилот выполнял плановое задание. В момент крушения была потеряна радиосвязь и информация о местонахождении F-16, поэтому немедленно были начаты поисково-спасательные работы.

«Наш пилот погиб. Причина аварии будет установлена по результатам расследования, которое проведет комиссия по расследованию авиационных происшествий», — уточнили в Минобороны Турции.

Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу выразил соболезнования родным погибшего пилота, сообщил турецкий сайт Haber7.com.

Ранее в ЯНАО при жесткой посадке вертолета Ми-8 пострадал один пассажир, ему понадобилась помощь медиков.