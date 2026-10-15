Авария с участием троллейбуса и автобуса произошла в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде столкнулись троллейбус № 10 и автобус № 9. Травмы получила 63-летняя пассажирка автобуса, пишет НИА «Нижний Новгород».
Авария произошла вечером 14 октября на улице Бетанкура, 6 в Канавинском районе. Подробности сообщила региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, водитель троллейбуса при движении по кругу в сторону улицы Сергея Акимова врезалась в автобус. Пострадавшую пассажирку доставили в медицинское учреждение.
Правоохранители выясняют обстоятельства столкновения.
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