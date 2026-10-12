В Подмосковье разгорелся пожар на складе для хранения алкоголя и табака

Пожар на складе случился в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Сообщение о ЧП поступило от очевидца. Огонь разгорелся в городском округе Талдом в поселке Запрудня на улице Ленина. На место оперативно отправились спасатели. Они выяснили, что пламя распространилось на складе для хранения алкогольной и табачной продукции.

По предварительным данным, площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Эвакуацию не проводили. К тушению привлекли более 40 человек и 14 единиц техники.

Ранее пожар в жилом доме случился в Советском районе Астрахани. В результате происшествия погибла 50-летняя женщина. Огонь охватил 170 квадратных метров. К тушению привлекли 14 специалистов. Полностью ликвидировать пламя удалось более чем через восемь часов.