В Туве пастух пострадал при нападении медведя

В Туве в Барун-Хемчикском кожууне охотничьи инспекторы ликвидировали медведя, напавшего на человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госкомохотнадзора.

ЧП произошло в 36 километрах от Орлиного перевала. Животное набросилось на местного жителя, пасшего скот. Мужчина выжил, но получил различные травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

Чтобы обезопасить население от повторной угрозы, провели операцию по устранению хищника. В ней участвовали семь человек и две единицы техники. Медведя удалось ликвидировать.

В Госкомохотнадзоре призвали жителей соблюдать осторожность при нахождении в лесных массивах и вблизи пастбищ.

«Не приближайтесь к животному и не пытайтесь прогнать его самостоятельно», — указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что пробравшийся на тувинскую станцию Тайга медведь залез в гостевой домик Федерации лыжного спорта России и устроил там погром.