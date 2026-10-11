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    В Турции 11 человек погибли при столкновении автобуса с эвакуатором

    Фото: РИА «Новости»

    В Турции туристический автобус перевернулся после столкновения с эвакуатором. Об этом сообщил телеканал NTV.

    По данным телеканала, погибли 11 человек, еще 27 пострадали. ДТП произошло на трассе из Бурсы в Измир. Предположительно, эвакуатор выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

    На место направили скорую помощь, пожарных и полицейских. Всех пострадавших госпитализировали, один находится в тяжелом состоянии. Подробности выясняются.

    В посольстве России в Турции заявили, что, по предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет. Обращений на экстренный телефон дипмиссии не поступало.

    РСТ также уточняет информацию о российских туристах. Подтвержденных сведений о пострадавших пока нет.

    В конце сентября в ДТП с автобусом в Турции погибли семь человек. Еще 10 пассажиров получили травмы.

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