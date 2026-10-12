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    В Париже сгорел популярный среди туристов рынок Анфан-Руж

    Фото: 360.ru

    Старейший продуктовый рынок Парижа Анфан-Руж погиб в пожаре минувшей ночью. Об этом сообщил мэр центрального округа города Ариэль Вейль в соцсети Х.

    «Огонь локализован, но рынок полностью разрушен», — отметил Вейль, добавив, что пожарные действовали решительно и эффективно.

    Пожар возник около 3:00 по местному времени (04:00 по московскому).

    Анфан-Руж основали еще во времена правления Людовика XIII в 1615 году. Его название Marché des Enfants Rouges переводится как «Рынок красных детей» — по цвету униформы воспитанников находившегося рядом сиротского приюта.

    Ранее в Талдоме загорелся склад алкогольной и табачной продукции. Спасатели локализовали пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

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