В Париже сгорел популярный среди туристов рынок Анфан-Руж

Старейший продуктовый рынок Парижа Анфан-Руж погиб в пожаре минувшей ночью. Об этом сообщил мэр центрального округа города Ариэль Вейль в соцсети Х .

«Огонь локализован, но рынок полностью разрушен», — отметил Вейль, добавив, что пожарные действовали решительно и эффективно.

Пожар возник около 3:00 по местному времени (04:00 по московскому).

Анфан-Руж основали еще во времена правления Людовика XIII в 1615 году. Его название Marché des Enfants Rouges переводится как «Рынок красных детей» — по цвету униформы воспитанников находившегося рядом сиротского приюта.

Ранее в Талдоме загорелся склад алкогольной и табачной продукции. Спасатели локализовали пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров.