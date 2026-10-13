Двое детей и семеро взрослых пострадали в ДТП в Волгограде

Девять человек пострадали при ДТП в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Волгоградской области.

Авария произошла на улице Качинцев в районе дома № 62Б. Столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. Среди пострадавших двое подростков 16 и 17 лет.

По информации МЧС, пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Под Тюменью мотоциклист сбил двух детей на пешеходном переходе, после чего его выбросило на встречную полосу. Там мотоцикл столкнулся с легковушкой, стоявшей перед переходом. В результате столкновения мотоциклист погиб, его 19-летний пассажир получил травмы.

В Санкт-Петербурге несоблюдение ПДД привело к столкновению с машиной скорой помощи. Водитель легковушки поворачивал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со спецтранспортом. Пострадали три человека.