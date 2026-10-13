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    Двое детей и семеро взрослых пострадали в ДТП в Волгограде

    Фото: РИА «Новости»

    Девять человек пострадали при ДТП в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Волгоградской области.

    Авария произошла на улице Качинцев в районе дома № 62Б. Столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. Среди пострадавших двое подростков 16 и 17 лет.

    По информации МЧС, пострадавших доставили в медицинское учреждение.

    Под Тюменью мотоциклист сбил двух детей на пешеходном переходе, после чего его выбросило на встречную полосу. Там мотоцикл столкнулся с легковушкой, стоявшей перед переходом. В результате столкновения мотоциклист погиб, его 19-летний пассажир получил травмы.

    В Санкт-Петербурге несоблюдение ПДД привело к столкновению с машиной скорой помощи. Водитель легковушки поворачивал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со спецтранспортом. Пострадали три человека.

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