Мотоциклист сбил двух школьников на переходе под Тюменью и погиб

Мотоциклист сбил двух детей на пешеходном переходе на пятом километре Велижанского тракта под Тюменью, после чего столкнулся с легковым автомобилем и погиб. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции .

По предварительным данным, дети вышли из школьного автобуса и начали переходить дорогу по зебре. Мотоцикл наехал на двух пешеходов восьми и 13 лет. Третий ребенок не пострадал — транспортное средство лишь задело его школьный ранец.

После наезда мотоцикл отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Mazda. В момент аварии легковушка стояла перед пешеходным переходом.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте. Его личность устанавливают. Травмы также получил 19-летний пассажир двухколесного транспорта.

В конце прошлого месяца в Красноярске на трассе недалеко от Николаевского моста столкнулись шесть автомобилей. В результате погибли три человека.