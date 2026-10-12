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    Мотоциклист сбил двух школьников на переходе под Тюменью и погиб

    Госавтоинспекция Тюменской области
    Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

    Мотоциклист сбил двух детей на пешеходном переходе на пятом километре Велижанского тракта под Тюменью, после чего столкнулся с легковым автомобилем и погиб. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

    По предварительным данным, дети вышли из школьного автобуса и начали переходить дорогу по зебре. Мотоцикл наехал на двух пешеходов восьми и 13 лет. Третий ребенок не пострадал — транспортное средство лишь задело его школьный ранец.

    После наезда мотоцикл отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Mazda. В момент аварии легковушка стояла перед пешеходным переходом.

    В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте. Его личность устанавливают. Травмы также получил 19-летний пассажир двухколесного транспорта.

    В конце прошлого месяца в Красноярске на трассе недалеко от Николаевского моста столкнулись шесть автомобилей. В результате погибли три человека.

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