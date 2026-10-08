Загоревшийся смартфон спас подростка от медведя на Алтае

Загоревшийся смартфон отпугнул медведя и спас 15-летнего подростка в Алтайском крае. Об этом сообщил источник 360.ru.

Происшествие случилось в селе Тосток, где мальчик гостил у отца. Там действовал режим ЧС из-за появления медведей, но подросток отправился в лес проверить ульи. С ним был 24-летний знакомый.

«Ребята залезли на дерево, медведь дотянулся до пострадавшего подростка и начал его рвать. Когда добрался до смартфона, телефон загорелся и отпугнул хищника», — рассказала собеседница 360.ru.

Животное нанесло мальчику множественные укусы, а также травмы тела и головы.

Сейчас подросток находится в больнице в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудили уголовное дело по статье о халатности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и оценят действия должностных лиц, отвечавших за безопасность в районе.