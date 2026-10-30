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    Зоопсихолог Капустина объяснила, когда рвота у кошки не повод для тревоги

    Зоопсихолог Капустина: вялость и диарея у питомца требуют обращения к ветеринару

    Зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что срыгивание шерсти у кошки пару раз в месяц может считаться нормой, сообщает NEWS.ru.

    По словам специалиста, рвоту также могут вызвать укачивание в транспорте, стресс после посещения ветеринарной клиники или резкая смена корма. Еще одна возможная причина — слишком быстрое и жадное поедание пищи.

    Капустина подчеркнула, что владельцам нужно обязательно обратиться к ветеринару, если кошку рвет после каждого приема пищи. Помощь специалиста также необходима при вялости, диарее или примесях желчи, пены либо кровяных сгустков в рвотных массах, пишет aif.ru.

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