Зоопсихолог Капустина объяснила, когда рвота у кошки не повод для тревоги

Зоопсихолог Капустина: вялость и диарея у питомца требуют обращения к ветеринару

Зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что срыгивание шерсти у кошки пару раз в месяц может считаться нормой, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, рвоту также могут вызвать укачивание в транспорте, стресс после посещения ветеринарной клиники или резкая смена корма. Еще одна возможная причина — слишком быстрое и жадное поедание пищи.

Капустина подчеркнула, что владельцам нужно обязательно обратиться к ветеринару, если кошку рвет после каждого приема пищи. Помощь специалиста также необходима при вялости, диарее или примесях желчи, пены либо кровяных сгустков в рвотных массах, пишет aif.ru.