Стало известно, сколько денег в месяц россияне тратят на хобби
Webbankir: 50% россиян тратят на хобби около 5 тысяч в месяц
Чаще всего россияне на хобби тратят около пяти тысяч рублей. Финансовая платформа Webbankir провела исследование, результаты которого представило РИА «Новости».
«Почти половина участников опроса сообщили, что увлечение обходится им в пределах пяти тысяч рублей в месяц. Четверть (25,4%) тратят на него до 10 тысяч рублей, 7,3% — до 20 тысяч рублей. Свыше этой суммы платят всего 7% респондентов, в то время как у 12,8% получается заниматься хобби вообще бесплатно», — сообщили аналитики.
В рамках исследования опросили более 1,5 тысячи россиян. Более 87% рассказали, что имеют хобби, а 55,3% отметили, что имеют несколько увлечений. Фиксированную сумму на свои увлечения откладывают только 18% опрошенных, остальные тратят в зависимости от свободных средств.
Почти каждый второй россиянин готов отказаться от важных трат ради любимого хобби, около 19% респондентов даже берут кредиты на свое увлечение. Почти 70% респондентов хотели бы превратить хобби в источник дохода.
Россияне также чаще выбирают онлайн-курсы по хобби и здоровью, чем карьерные программы.