Стало известно, сколько денег в месяц россияне тратят на хобби

Webbankir: 50% россиян тратят на хобби около 5 тысяч в месяц

Чаще всего россияне на хобби тратят около пяти тысяч рублей. Финансовая платформа Webbankir провела исследование, результаты которого представило РИА «Новости ».

«Почти половина участников опроса сообщили, что увлечение обходится им в пределах пяти тысяч рублей в месяц. Четверть (25,4%) тратят на него до 10 тысяч рублей, 7,3% — до 20 тысяч рублей. Свыше этой суммы платят всего 7% респондентов, в то время как у 12,8% получается заниматься хобби вообще бесплатно», — сообщили аналитики.

В рамках исследования опросили более 1,5 тысячи россиян. Более 87% рассказали, что имеют хобби, а 55,3% отметили, что имеют несколько увлечений. Фиксированную сумму на свои увлечения откладывают только 18% опрошенных, остальные тратят в зависимости от свободных средств.

Почти каждый второй россиянин готов отказаться от важных трат ради любимого хобби, около 19% респондентов даже берут кредиты на свое увлечение. Почти 70% респондентов хотели бы превратить хобби в источник дохода.

Россияне также чаще выбирают онлайн-курсы по хобби и здоровью, чем карьерные программы.